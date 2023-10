"Lavoratori sfruttati". Finisce a processo

Volantini pubblicitari distribuiti ovunque, sfruttando il lavoro dei pakistani. Di questo è accusato il civitanovese Danilo Vesprini che, però, assicura di non aver commesso alcun reato. Secondo l’accusa, dal 2018 fino al 2021 l’azienda pubblicitaria New Star di Vesprini avrebbe arruolato alcuni stranieri come dipendenti. Ma approfittando del loro stato di bisogno, con le famiglie da mantenere o il permesso di soggiorno da rinnovare, nonostante i contratti a tempo parziale per 18 ore settimanali, la società avrebbe preteso dai dipendenti che lavorassero ogni giorno dalle 8.30 alle 17, con un’ora di pausa pranzo. La paga sarebbe stata di 35 euro al giorno, inferiore a quanto previsto dal contratto; non ci sarebbero stati permessi per ferie o malattie, e nessuno rispetto delle norme per la sicurezza. Il titolare avrebbe anche minacciato di morte chi provava a protestare. Infine, non sarebbero stati effettuati i versamenti contributivi. I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro avrebbero filmato i lavoratori e l’imprenditore, documentando anche il suo atteggiamento minaccioso. Ieri, come chiesto dal pm Enrico Barbieri, il giudice dell’udienza preliminare Claudio Bonifazi ha rinviato a giudizio il civitanovese: il processo si aprirà l’anno prossimo. Lui, difeso dall’avvocato Jacopo Allegri, ha sempre respinto l’accusa che non avrebbe avuto alcun riscontro nelle indagini. Sette suoi ex dipendenti si sono costituiti parti civili al processo con gli avvocati Domenico Biasco, Raffaella Tucci e Guido Tallarico.