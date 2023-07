"Lavoratori stagionali sottopagati"

Sono circa un centinaio i lavoratori stagionali che vengono sottopagati quasi ogni estate a Porto Recanati, spesso impiegati come baristi, camerieri, lavapiatti, cuochi e bagnini, ma che poi trovano il coraggio di denunciare la situazione. Questi i dati forniti ieri mattina dalla Filcams Cgil, che ha organizzato nella spiaggia di largo Porto Giulio un banchetto informativo. Ciò rientrava nell’iniziativa "Mettiamo il turismo sottosopra", che ha lo scopo di far prendere coscienza ai lavoratori dei propri diritti. Erano presenti le sindacaliste Maria Elena Fermanelli, Tiziana Montecchiari, Angelica Bravi e Loredana Guerrieri, che hanno consegnato materiale informativo, snocciolando qualche numero. "Lo sfruttamento del lavoro stagionale riguarda ragazzi minorenni, che vanno a scuola, ma anche persone adulte – spiegano -. Puntualmente, avviene ormai da tempo che finita l’estate alcuni di loro si rivolgono a noi. In pratica, ci segnalano diverse irregolarità che vanno dal mancato giorno di riposo, a ferie non godute. Altre volte, ci viene riferito che vengono fatti contratti part time di 20 ore, o a chiamata, ai quali si aggiungono ulteriori turni di lavoro, pagati rigorosamente in nero – aggiungono ancora -. Oppure nel caso dei camerieri, invece di retribuirli per le ore svolte, vengono pagati in modo molto misero, cioè 35 euro a servizio. Non solo, c’è pure chi viene assunto con l’apprendistato e dopo è costretto a dimettersi, dovendo rinunciare alla Naspi (l’indennità mensile di disoccupazione)". Tuttavia, la Cgil si è più volte mossa facendo partire delle vertenze sindacali. "Ne avviamo ogni anno quasi cento, e il 90% di queste vanno a buon fine – riprendono Fermanelli, Montecchiari, Bravi e Guerrieri -. Ad esempio, l’annata scorsa, ci eravamo occupati di due bagnini di salvataggio, che avevano prestato servizio per due mesi. E siamo riusciti a fargli avere ben 2.500 euro in più, a testa, oltre ai contributi che non erano stati versati dai datori di lavoro, perché alla fine questi hanno optato per la conciliazione. Un’altra volta abbiamo fatto lo stesso con marito e moglie, che erano rispettivamente cuoco e aiuto cuoco in un ristorante. Sicuramente nelle Marche siamo indietro – concludono -, perché capita svariate volte che non viene applicato il contratto collettivo nazionale".

Giorgio Giannaccini