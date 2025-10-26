Lavoratrici in nero, chiuso il night

Blitz dei carabinieri in un locale notturno di Civitanova: otto lavoratrici erano in nero e tre pure senza permesso di soggiorno. Sono scattate multe e sanzioni per oltre 50mila euro. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Macerata, con la collaborazione del personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura e con gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, hanno svolto un controllo per contrastare il lavoro sommerso e le violazioni in materia di sicurezza. Controlli, avvenuti nei giorni scorsi, che si sono conclusi con la sospensione immediata dell’attività di un noto locale notturno e l’avvio di procedure sanzionatorie.

Durante il controllo all’interno del night sono stati identificati 37 lavoratori e dagli accertamenti è emerso un grave quadro di irregolarità. Infatti, otto lavoratrici sono risultate impiegate "in nero", prive di regolare contratto di lavoro e della relativa comunicazione di assunzione agli enti preposti, di cui tre sono risultate prive di permesso di soggiorno necessario per svolgere l’attività lavorativa in Italia. Le tre cittadine extracomunitarie irregolari sono state denunciate dall’Ufficio Immigrazione. Le criticità riscontrate non si sono limitate al solo ambito contrattuale: sono state, infatti, rilevate significative inadempienze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quali l’assenza della documentazione relativa alla Valutazione dei Rischi (Dvr), in violazione della specifica normativa sulla prevenzione degli infortuni. Sono state riscontrate ulteriori violazioni di natura tecnica, relative alla conformità e alla sicurezza dell’impianto elettrico e alle uscite di emergenza, che rappresentano un potenziale e grave pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di chiunque operi nella struttura.

A fronte delle gravi violazioni riscontrate (impiego di personale "in nero" superiore al 10% e gravi rischi per la sicurezza dei lavoratori), è stato adottato il provvedimento della sospensione immediata dell’attività imprenditoriale. Al termine degli accertamenti sono state elevate sanzioni e ammende per un importo superiore a 50mila euro.