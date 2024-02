Lavoratrici madri: orario flessibile

Favorire l’adozione nelle piccole e medie imprese marchigiane di modelli di organizzazione del lavoro family friendly per azioni di conciliazione tra vita familiare e lavorativa a favore delle proprie dipendenti. Questo l’obiettivo dell’avviso pubblico pubblicato dalla Regione Marche. "Questa misura – spiega l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Stefano Aguzzi - rappresenta una sperimentazione che vuole essere una buona pratica da attuare nelle aziende e anche negli studi dei liberi professionisti", molto importante se si pensa che il mercato del lavoro penalizza la componente femminile che sconta una più accentuata riduzione della partecipazione delle donne". Un progetto finanziato con 2 milioni i euro del PR Marche FSE+ 2021 -2027 2021, che consentirà alle lavoratrici con figli minori e/o con di familiari non autosufficienti, di usufruire non solo di forme di flessibilità degli orari (smart working/telelavoro), ma anche di servizi specifici educativi e socio sanitari. Possono fare domanda di contributo le piccole e medie imprese (Pmi) in forma singola o associata (Ati/Ats) e i liberi professionisti, che dovranno presentare una scheda progetto contenente le azioni per la riorganizzazione del lavoro in ottica family friendly, incluse in un Piano di welfare aziendale, condiviso con i sindacati. Ogni singola impresa/libero professionista può accedere a un solo finanziamento per un importo massimo di 150mila euro, 350mila in caso di Ati/Ats. La domanda va presentata sul sistema informatico SIFORM2 all’indirizzo internet https://siform2.regione.marche.it nelle seguenti scadenze: la prima finestra, dotazione finanziaria un milione di euro, entro il 30/04/2024; la seconda finestra dal 13 gennaio 2025 fino al 31 marzo 2025.