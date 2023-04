"Lavorava come consulente del lavoro senza avere il titolo". Cingolano a processo

Per cinque anni si sarebbe occupato delle pratiche come consulente del lavoro, senza avere il titolo necessario. Per questo è sotto processo il cingolano Gianluca Tittarelli. I fatti da chiarire sarebbero avvenuti dal 2015 al 2020. Sul cingolano sarebbero arrivate diverse segnalazioni, dalle quali sarebbe emerso che l’uomo si occupava di alcune pratiche online con i vari enti senza, però, avere i requisiti di legge per poter curare queste attività per conto dei lavoratori. In particolare, lo avrebbe fatto in favore di una azienda agricola di Belvedere Ostrense, della quale avrebbe seguito le varie pratiche relative al personale. Ieri davanti al giudice Barbara Angelini era prevista la prima udienza, rinviata però a dicembre perché il difensore, l’avvocato Carlo Binni ha aderito allo sciopero dei penalisti. Per altro Tittarelli ha un altro procedimento già in corso per la stessa accusa, esercizio abusivo della professione, di fronte a un altro giudice. In quel caso il cingolano, difeso dall’avvocato Paolo Carnevali, avrebbe fatto delle operazioni su un portale pur non essendo più, in teoria, il soggetto autorizzato a farle. L’imputato respinge ogni accusa, e conta di poter dimostrare in aula la sua innocenza.