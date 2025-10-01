"Lavorerò per il territorio. È una responsabilità, ma sono pronta a farlo"

Con 3.953 preferenze, la tolentinate Silvia Luconi di Fratelli d’Italia è stata la donna più votata in provincia di Macerata. E siederà in Consiglio regionale. È entrata in FdI due anni fa. Finora non era mai scesa in campo alle Regionali ed è arrivata prima tra i candidati del suo partito per la circoscrizione di Macerata, superando militanti di lungo corso.

Luconi se l’aspettava?

"No. Desideravo ovviamente raggiungere un buon risultato perché il governatore Acquaroli nel quinquennio ha dato un segnale concreto a questi territori. E mi sono candidata cercando di fare bene e contribuire alla sua riconferma".

Lei è consigliera comunale di minoranza a Tolentino. La carica è compatibile con quella di consigliera regionale. Cosa sceglierà?

"Ora è prematuro dirlo. Credo comunque che il lavoro in Regione sia legato a quello dei territori".

Considera questo risultato una rivincita rispetto alle amministrative del 2022, quando non era riuscita a diventare sindaco?

"No, non mi sono messa in gioco per rivincita o riscatto personale. Ma solo per portare la voce del territorio in Regione. L’obiettivo è sempre stato fare il bene dei cittadini. Esprimo tanta gratitudine, sono felicissima. Allo stesso tempo si tratta di una grande responsabilità".

A chi dedica questa vittoria?

"Alla mia famiglia. Agli amici di viaggio, non li cito uno per uno ma ciascuno di loro è stato fondamentale e ha lavorato incessantemente. Alla cittadinanza. Voglio ringraziare Francesco Acquaroli, il partito regionale e provinciale".

Quali saranno le priorità del programma?

"Si lavorerà in team, in base alle diverse istanze raccolte dalle città".

Il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi, è stato suo avversario politico…

"Io sono a completa disposizione del territorio, che mi ha scelta. Non mi dimenticherò certo di Tolentino, la mia città, che necessita di determinate risposte".