Lavori a Corridonia. L’opposizione: "I fondi arrivati grazie a noi"

"Siamo meno orgogliosi di chi oggi, con gran comodità, si vanta di aver impiegato due anni per avviare lavori di appena 140mila euro, il tutto con la solita mancanza di rispetto e gratitudine verso il lavoro svolto in precedenza". A sottolinearlo sono i gruppi di minoranza Corridonia Insieme e Pensare Corridonia guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni, i quali hanno acceso i riflettori sulle due porte storiche cittadine, Romana e San Pietro, dove sono previste le opere di restauro post-sisma.

I cantieri, che si svilupperanno nel cuore del centro storico, sono oramai prossimi alla partenza considerando che di recente sono arrivate le aggiudicazioni dei lavori di recupero. "Nel 2022, l’amministrazione Cartechini ha partecipato al Programma unitario di rigenerazione urbana, fondo complementare al Pnrr, ottenendo il finanziamento per il ripristino di Porta Romana e Porta San Pietro – ha spiegato l’opposizione –, poi con l’ordinanza 137 gli interventi sono stati approvati e con la determina numero 60/474 del 2023, i progetti sono stati affidati dall’amministrazione Giampaoli all’architetto Fabio Morresi per un importo complessivo di circa 60mila euro. Dopo quasi due anni apprendiamo che finalmente si è arrivati all’aggiudicazione dei lavori e siamo orgogliosi di aver dato il primo, fondamentale impulso per restituire alla città questi due importanti punti di passaggio – hanno precisato i gruppi consiliari –. I fatti parlano chiaro. La coerenza, purtroppo, un po’ meno".

Diego Pierluigi