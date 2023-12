"Lavori a Palazzo del Duca, bene anche se del privato"

"Il Palazzo del Duca è un bene privato, ma oggi costituisce anche l’emergenza vera di Civitanova. Per questo, che a recuperarlo siano i privati o altri, è una cosa secondaria". Così Alvise Manni, del Centro Studi Civitanovesi e storico, in chiusura della conferenza stampa organizzata dall’associazione Risorgere presieduta da Luciano Baiocco, strenuo assertore di un’ipotesi oggi estremamente complicata, e cioè che sia il Comune ad intervenire per farne un bene pubblico, destinarlo a iniziative socio culturali e restituire con esso alla città la funzione che la storia le aveva assegnato, e cioè il titolo di Città Ducale. Luciano Baiocco ha coerentemente ribadito in prolusione le sue teorie, parlando di "insensibilità culturale" delle amministrazioni che si sono succedute da anni a questa parte, assessorati alla cultura (non solo di Civitanova ma anche di altre realtà marchigiane) che ignorano le leggi (Art Bonus) che favoriscono lo sviluppo e la tutela del patrimonio, non progettano, non hanno capacità di scelta e perdono occasioni importanti per mettere le comunità in condizione di crescere a livello culturale".

Concetto ampiamente e idealmente condiviso, ma poi ci sono i distinguo che non mancano su Palazzo del Duca. Per Sandro Vivas, per esempio, puntare oggi alla sua "pubblicizzazione" diventa un’impresa, tenuto anche conto di situazioni che in Italia sono piuttosto complesse. Lui, ex imprenditore che ha trovato a Parigi la sua realizzazione soprattutto nel recupero di edifici storici, la canta in modo chiaro: "In Francia le norme sono rigorose ma precise, in Italia non è così. Sarebbe stato meglio intervenire vent’anni fa e non oggi che il cantiere per il restauro pare sia in procinto di aprire. Palazzo Sforza, peraltro, è un patrimonio che appartiene ai privati, parlare di esproprio è un discorso arduo e complesso". Tesi confermata esplicitamente da Alvise Manni, che da storico ha fornito un dato preciso. "Il Palazzo è stato privatizzato 120 anni fa – ha detto – e nessuno allora si è opposto alla scelta". Manni ne ha ricostruito poi la storia, sin dal 1521 quando subentrarono i Cesarini. "Una storia che sarebbe bene approfondire e conoscere in tutta la sua evoluzione", ha ammonito. Quanto alla diatriba se l’associazione Risorgere debba o no proseguire la battaglia contro un Comune che avrebbe fatto e fa poco per arricchire il suo patrimonio è stato categorico: "Oggi importante è recuperarlo, questa la vera emergenza della città".