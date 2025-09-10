Lavori a Santa Maria delle Grazie. Il vescovo benedice il cantiere

Al via i lavori nella chiesa di Santa Maria delle Grazie e taglio del nastro per il nuovo campo in sintetico, a Montecassiano.

Sabato, al termine della messa celebrata in occasione del 60° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Franco Palmieri e del suo 85° compleanno, in località Vissani il vescovo Nazzareno Marconi ha benedetto i tecnici e le imprese coinvolte nel restauro della chiesa. Il cantiere sarà allestito nei prossimi giorni. Presenti, oltre ai tecnici e al parroco, il sindaco Leonardo Catena e un gran numero di fedeli. I lavori consisteranno nella riparazione dei danni strutturali causati dal terremoto; sono stati progettati dall’architetto Alessandro Nardi in collaborazione con l’ingegnere Daniele Tartabini e saranno eseguiti dall’associazione temporanea di imprese composta da Edilsir, Artè di Milko Morichetti e da Mariano Angeletti. La fine dei lavori è prevista per dicembre.

Inaugurato invece il campo negli impianti sportivi di San Liberato; la cerimonia ha dato il via ufficiale al Weekend dello sport, un programma ricco di eventi. La seconda parte dell’intervento sarà il rifacimento del manto del campo da tennis e la copertura con una tensostruttura. L’operazione complessiva costerà 950mila euro, di cui 500mila arrivati con un finanziamento ministeriale. L’amministrazione si è impegnata a realizzare una manutenzione straordinaria della pista d’atletica, così da completare tutti gli interventi legati all’impianto.