Lavori a Tolentino: cambia la viabilità

Lavori in corso, cambia la viabilità a Tolentino. Da domani (lunedì) fino a venerdì, dalle 7 alle 24, per consentire la demolizione parziale di un fabbricato, scatta il divieto di transito nel secondo tratto di via Flaminia, dall’intersezione con via Gioacchino Murat. Domani, dalle 7.30 alle 17, per lavori in un cantiere in via San Nicola, dall’incrocio con corso Garibaldi fino alla porta del Ponte, la circolazione viene così modificata: via Oberdan rimane aperta al traffico veicolare, le auto potranno arrivare fino a piazza San Nicola per poi proseguire lungo via Giuseppe Bezzi, mentre i furgoni o mezzi che non possono transitare in via Bezzi potranno deviare per il vicolo dei Frati. Infine chiusura al traffico, veicolare e pedonale, sul ponte sopra la diga del lago Le Grazie, in via Piersanti Mattarella per lavori di pulizia scarichi mercoledì e giovedì dalle 8 alle 18.30, fino al completamento dell’intervento.