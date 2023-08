"Lavori a Tolentino: stop di dieci giorni"

"I lavori proseguiranno fino all’11 agosto interessando fasce diurne e notturne fino alle 2.30 circa, per poi essere sospesi fino al 21 agosto e successivamente ripresi, con lo stesso impegno giornaliero, fino al 26 agosto". Il sindaco Mauro Sclavi spiega come stanno procedendo i lavori alla stazione. Da oltre un mese i lavori notturni, con i conseguenti rumori, creano disagi per chi abita nella zona. "A seguito dei sopralluoghi – prosegue Sclavi –, ho potuto constatare che sono in via di completamento i lavori propedeutici all’elettrificazione della linea Civitanova-Albacina e che velocizzeranno gli itinerari di arrivo e partenza della stazione consentendo una riduzione dei tempi per incroci e precedenze tra treni. Le opere consistono nella costruzione di nuovi binari mediante l’utilizzo di appositi macchinari, nella posa di nuovi impianti tecnologici e nella realizzazione di muri e marciapiedi, a corredo degli interventi. Il 26 agosto la linea riaprirà al traffico commerciale e le attività riprenderanno secondo una normale programmazione annuale". La speranza per i residenti è che questi tempi siano rispettati.