Lavori ai giardini, cambia la viabilità a Montefano

Divieto di transito e di sosta da ieri mattina e fino alla fine dei lavori dal civico 1 al 41 di via Roma e dal civico 1 al 4 di via Sant’Antonio a Montefano. Il provvedimento si è reso necessario per permettere all’impresa locale, la Imet F.lli Pesaresi S.r.l., di fare il getto delle pavimentazioni del percorso ciclabile nei Giardini da Bora. Infatti la giunta comunale nel gennaio scorso ha approvato il progetto di un’area attrezzata per biciclette inserita in un percorso ciclabile e per realizzarla è necessario, per l’installazione del cantiere, limitare l’accesso ai "Giardini i Bora" non essendo stata individuata una soluzione tecnica alternativa di minore impatto sulla viabilità. Contemporaneamente per lo stesso periodo sono stati soppressi temporaneamente 2 parcheggi in piazza Mazzini adiacenti al civico n. 17.