Lavori al borgo marinaro, scatta la protesta

Lavori per la pavimentazione in pietra in via Nave, spariscono 29 parcheggi e insorgono i commercianti che, con i residenti, contestano la moria di posti auto. "Sbagliato eliminare gli stalli bianchi senza garantirne di alternativi" dicono i negozianti.

Il tratto interessato dai lavori è tra via Duca degli Abruzzi e via Lauro Rossi, zona del borgo marinaro, dove già gli stalli di sosta gratuiti scarseggiano. L’appalto vale 465mila euro e per il sindaco Fabrizio Ciarapica si tratta di "valorizzare il cuore della nostra città, restituendo decoro e funzionalità a un’area strategica per la comunità e per il turismo. Non è solo una riqualificazione estetica, ma ha un impatto concreto sulla vivibilità del centro. Con questo intervento vogliamo offrire, anche ai commercianti e a tutte quelle attività che hanno investito nel centro, un contesto più attrattivo e funzionale".

Ma sono di altro parere i commercianti. Le due associazioni Viviamo Civitanova e Centriamo, con le rispettive presidentesse Manola Gironacci e Debora Pennesi, sono molto critiche con l’amministrazione. "Prima parcheggi nuovi a supporto dei residenti, dei turisti e del commercio poi la riqualificazione" è l’incipit di un comunicato congiunto. Sono 29 gli spazi sosta soppressi. "Nessun dubbio – sottolineano Pennesi e Gironacci – sulle conseguenze della diminuzione di questi parcheggi per tutto il settore commercio. Buon senso avrebbe voluto, visto che sia i residenti che i commercianti lamentano la mancanza di posti auto, che l’amministrazione si facesse prima carico di creare nuovi parcheggi a supporto del centro e successivamente dare il via alla riqualificazione con la soppressione degli stalli bianchi. Su queste basi si parla di riqualificazione anche a nome del turismo? Verrebbe da pensare il contrario".

Duri i giudizi sulla giunta Ciarapica: "Inverosimile questa amministrazione, cieca e sorda nei confronti di chi l’ha votata e sostenuta. Cieca verso i problemi che affliggono residenti e il commercio del centro e sorda verso le richieste da parte di queste categorie. Ben venga la riqualificazione del tratto di via Nave, ma in un momento così delicato per il commercio, con chiusure di attività, non una parola viene detta a supporto della categoria che chiede più parcheggi per i propri clienti e un tavolo di confronto per affrontare il futuro, e neanche vene espresso rammarico verso i disagi che dovranno affrontare i residenti o chi per lavoro deve arrivare in centro".

Lorena Cellini