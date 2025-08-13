Lavori al campo sportivo, terminata l’asfaltatura

Si sono appena conclusi i lavori di asfaltatura nel parcheggio dello stadio Monaldi di Porto Recanati: ora seguirà un intervento più ampio per realizzare un nuovo sistema di raccolta delle acque meteoriche.

Ma intanto anche le tribune e gli spogliatoi della struttura sono stati ammodernati e tirati a lucido dal Comune. "E’ stata completata la manutenzione straordinaria della tribuna – sottolinea l’amministrazione Michelini – e, oltre al trattamento di levigatura e verniciatura della struttura in legno, è stato rifatto il manto di copertura con lamiere in acciaio per ospitare i pannelli fotovoltaici". Nuova copertura pure per gli spogliatoi, dove sono state ripristinate le murature danneggiate, rifatta l’impermeabilizzazione e installato un avanzato impianto solare termico, che utilizza i raggi del sole per la produzione di acqua calda. "A completare il quadro, la tinteggiatura esterna e interna dei locali, che restituisce un aspetto ‘fresco’ e rinnovato alla struttura". Oltre a ciò, la giunta portorecanatese assicura: "Proseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione del nuovo campo in sintetico. Subito dopo la pausa di Ferragosto, prenderà il via la procedura per la nuova pista di atletica, finanziata con ben un milione e 100mila euro grazie alla partecipazione al bando ‘Sport e Periferie’, e con 500mila euro provenienti dai fondi dell’ente comunale. Un traguardo importante, ottenuto grazie alla collaborazione attiva con il Grottini Team".

A dirsi soddisfatto è il sindaco Andrea Michelini: "Stiamo realizzando concretamente gli obiettivi che la lista ‘Progetto Civico Comune’ aveva promesso nel suo programma elettorale. Dopo un primo periodo di messa a punto, la macchina amministrativa inizia a produrre risultati tangibili, di cui siamo davvero fieri".

L’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Riccetti aggiunge: "Non ci fermiamo qui. Continueremo a concentrarci su scuole e impianti sportivi, con l’obiettivo di migliorare la città. C’è ancora molto da fare – osserva ancora –, sia in termini di nuove opere, sia per le manutenzioni straordinarie di quelle esistenti. Stiamo restituendo alla città strutture all’altezza del suo prestigio sportivo, impianti che devono diventare luoghi fondamentali per la crescita sociale dell’intera comunità".

Giorgio Giannaccini