Lavori al campo Sticchi. Rinnovata la tensostruttura

Procedono i lavori della tensostruttura, per la riqualificazione del campo Sticchi di Tolentino. L’importo è di 180.000 euro, di cui 100.000 finanziati grazie ad un bando vinto della Regione e la restante somma coperta con fondi comunali. L’intervento è iniziato venerdì scorso e si protrarrà fino a metà ottobre. "L’amministrazione Sclavi sin dal suo insediamento ha effettuato un’operazione di monitoraggio sulle criticità e sullo stato dei vari impianti sportivi – spiega la vicesindaca e assessora allo sport Alessia Pupo – riuscendo in soli due anni ad intercettare fondi importanti per il Palasport e la tensostruttura al Ciommei (campo Sticchi, ndr). Abbiamo posto quindi un’attenzione massima sul mondo dello sport, scegliendo di intervenire su due strutture che necessitavano di lavori non più rinviabili". L’impresa esecutrice per la copertura è Prima srl con sede a Gallarate (Varese), mentre l’intervento di realizzazione della pavimentazione è di Gamma Trading srl di Sandrigo (Vicenza). Progetto e direzione dei lavori sono dell’ingegnere Stefano Donati, con il supporto dell’ufficio lavori pubblici del Comune.

"La riqualificazione riguarderà la sostituzione del telo di copertura con doppio telo ventilato garantendo un notevole risparmio energetico e un miglior confort percepito, del generatore di calore con un sistema a condensazione, unito ad una più efficiente distribuzione degli aerotermi – prosegue la vicesindaca -. Verranno rinnovate alcune attrezzature sportive e sarà migliorata l’illuminazione. La superficie del campo verrà sostituita con una nuova pavimentazione in legno, specifica per le diverse attività sportive che verranno svolte all’interno della struttura. L’intento è infatti trasformare la struttura in polivalente e quindi non solo per il calcio a cinque, ma anche per la pallavolo e il basket, con una gestione sostenibile e una riduzione di costi grazie all’efficientamento energetico. Un intervento, quello sulla tensostruttura, atteso da anni, che migliorerà l’offerta sportiva, recuperando pienamente l’impianto, ponendo fine alle problematiche dovute al lungo uso e alla datazione. L’impianto così rinnovato potrà poi anche ospitare, nei mesi in cui il Palasport sarà interessato dai lavori, l’Associazione basket grazie alla disponibilità dell’US Tolentino e delle Cantine Riunite, secondo accordi presi tra le società stesse, che ringrazio".