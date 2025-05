Lavori al Castello di Lanciano. Undici milioni per la ricostruzione

"Ho appreso con grande gioia per la comunità di Castelraimondo la notizia del decreto di concessione di 11,17 milioni di euro per la riportare al pieno splendore il Castello di Lanciano, uno dei gioielli del territorio dell’Appennino centrale marchigiano". A dare l’annuncio è il commissario Guido Castelli. L’intervento ricade nell’ambito della ricostruzione privata: il Castello è infatti di proprietà della Fondazione di religione Maria Sofia Giustiniani Bandini Ma.So.Gi.Ba, dell’Arcidiocesi di Camerino-San Severino. I lavori riguarderanno l’intero complesso, costituito da sette unità strutturali, e includeranno anche il muro di cinta, che delimita la corte esterna. Il terremoto aveva provocato gravi danni in tutto l’edificio, comprese le decorazioni pittoriche storiche. Il progetto prevede un articolato lavoro di ripristino strutturale e il completo recupero delle finiture e delle decorazioni, con un livello di miglioramento sismico molto elevato. "Il castello ospita anche il Museo Giustiniani Bandini, chiuso dal sisma insieme al resto del complesso, il quale grazie a questo intervento sarà non solo ripristinato ma anche rinnovato, con l’eliminazione delle barriere architettoniche per renderlo più accessibile e inclusivo", ha aggiunto Castelli, sottolineando il grande lavoro svolto dalla Fondazione, dal presidente Luigi Tapanelli e dall’arcivescovo. "Accanto alla ricostruzione materiale degli edifici di culto, è essenziale proseguire nel percorso di riparazione sociale e culturale", ha concluso monsignor Francesco Massara.