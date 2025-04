Lavori al centro sportivo San Girio. Nuovi spogliatoi pronti a ottobre

Il centro sportivo polivalente di San Girio a Potenza Picena avrà finalmente i suoi nuovi spogliatoi. Dopo la firma del verbale di consegna dei lavori alla ditta Di Remigio Costruzioni srl, selezionata dalla stazione unica appaltante di Macerata, è stato avviato ieri mattina il cantiere che vedrà la realizzazione del fabbricato.

Si tratta di una struttura con quattro spogliatoi destinati agli atleti, vano doccia, disimpegno e bagno, un locale infermeria, un magazzino e altri due spogliatoi per gli arbitri. Il tutto, sottolinea il Comune di Potenza Picena, nel pieno rispetto delle prescrizioni delle norme tecniche del Coni e con un valore economico complessivo di 670mila euro.

"L’importantissimo traguardo di oggi arriva dopo un lungo e complesso iter – commenta il sindaco Noemi Tartabini –. Abbiamo incontrato degli ostacoli lungo il percorso di avvio dei lavori, in particolare a causa del vertiginoso aumento dei costi delle materie prime. Nonostante questo, siamo riusciti ad andare avanti. È una promessa mantenuta nei confronti della comunità".

Soddisfazione anche da parte del vicesindaco con delega allo sport, Giuseppe Castagna: "Gli straordinari traguardi sportivi raggiunti dalle società che utilizzeranno questo impianto necessitavano di una risposta concreta anche in termini di strutture. Per questo la partenza del cantiere di San Girio è un momento fondamentale per il nostro sport".

Saranno 159 i giorni di durata dei lavori, che vedranno la loro conclusione agli inizi di ottobre.