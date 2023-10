Lavori al cimitero di Montarice. Scatta la chiusura di alcune aree

Per tutta la giornata di giovedì, diverse zone del cimitero di Montarice, a Porto Recanati, saranno inaccessibili per via dei lavori programmati dal Comune. A renderlo noto è lo stesso sindaco, Andrea Michelini. "Gentili concittadini – scrive il primo cittadino portorecanatese in una nota –, vi informiamo che giovedì, dalle 9, alcune aree del cimitero, delimitate e adeguatamente segnalate, saranno interdette al pubblico per permettere la realizzazione delle operazioni cimiteriali. Le parti non interessate dai suddetti interventi rimarranno aperte al pubblico come di consueto".

Intanto sempre l’amministrazione comunale, tramite una determina, ha stanziato "la somma di 600 euro per l’organizzazione di un servizio navetta previsto il 31 ottobre, l’1 e il 2 novembre, in occasione della festività di Ognissanti e della giornata commemorativa dei defunti, in modo da consentire ai cittadini di raggiungere facilmente il cimitero".