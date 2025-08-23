Lavori al cimitero mai completati. Sciolto il contratto con l’impresa

Mai portati a termine i lavori per l’ampliamento del cimitero di San Michele. È questa grave inadempienza la ragione per cui il Comune di San Severino ha provveduto alla risoluzione del contratto con l’impresa Atlantia Costruzioni Generali.

I lavori erano stati aggiudicati a fine gennaio 2024. Il contratto di appalto, stipulato a marzo, prevedeva un importo di circa 365mila euro al netto di un ribasso d’asta del 21 per cento. Il cantiere era stato consegnato ad aprile 2024 e avrebbe dovuto essere completato entro novembre dello stesso anno. Tuttavia, nonostante una proroga e un periodo di sospensione, i lavori non sono stati mai portati a termine, nonostante numerosi solleciti del Comune.

L’ente ha quindi deciso di procedere alla risoluzione contrattuale per una serie di inadempienze e omissioni da parte dell’impresa tra cui l’abbandono ingiustificato del cantiere, il mancato rispetto dei termini contrattuali per l’esecuzione delle opere, l’insufficiente organizzazione interna, il venir meno delle condizioni di sicurezza. Nonostante le richieste e gli ordini di servizio della direzione dei lavori, l’impresa ha continuato a essere inadempiente.

Il Comune prenderà anche in considerazione la possibilità di un’azione legale volta al recupero dei danni subiti. Nel frattempo, si sta provvedendo con lo scorrimento della graduatoria per individuare una nuova impresa cui affidare il completamento delle opere.