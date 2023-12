Lavori al palazzetto comunale. C’è l’ok al finanziamento

Bel regalo di Natale per Camerino: il progetto di riqualificazione del palazzetto comunale è stato ammesso al contributo dal Dipartimento dello sport. Ed è stato approvato il finanziamento con il massimo contributo concedibile, ovvero 700mila euro. L’amministrazione comunale, con delibera di giunta dello scorso 31 agosto, aveva deciso infatti di partecipare all’avviso "Sport e Periferie 2023", emanato dal Dipartimento dello sport con questo progetto, che prevede l’efficientamento energetico complessivo della struttura, l’adeguamento degli impianti di sicurezza e antincendio, il rifacimento degli impianti idraulici, la sostituzione di alcuni componenti quali finestre e fondo di gioco, ormai obsoleti. Ora è finalmente uscito l’elenco dei progetti ammessi, tra cui quello di Camerino. Arriverà così un contributo di 700mila euro, a fronte di un costo per la realizzazione del progetto di 1 milione e 350mila; la parte restante sarà finanziata dal Comune con risorse proprie. "Con l’azione dell’amministrazione e l’ottenimento di questo contributo – annuncia il sindaco Roberto Lucarelli – diamo il via ai lavori di riqualificazione del palazzetto comunale, opera necessaria per lo sport in città. Andremo quindi a risolvere un problema che da molto tempo interessa le realtà sportive del territorio, rigenerando un immobile che necessità di lavori da tantissimi anni, sia dal punto di vista dell’efficientamento energetico sia della sicurezza dell’edificio".