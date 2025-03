Lavori al parco Europa. Domani la presentazione del piano di restyling

Sono iniziate ieri le prime operazioni di potatura sulle piante del parco Europa. Tali lavori rientrano nel progetto di riqualificazione previsto nell’area verde di Porto Recanati, che è stata appunto recintata, per un importo di 275mila euro. Infatti l’intervento di restyling verrà presentato domani pomeriggio, alle 18.30, in un incontro che si terrà nella sala consiliare di Palazzo Volpini. Per l’occasione sarà presente come relatore il progettista dell’opera, cioè l’architetto Antonietta Raffaelli, insieme all’assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica Lorenzo Riccetti. In un primo momento il progetto era stato presentato a novembre del 2023, ma i residenti del quartiere avevano protestato in modo acceso contro l’amministrazione. Tant’è che rispetto alla prima bozza non verranno più installati il chiosco-bar e i due campi da gioco, inizialmente annoverati nella progettazione. Invece adesso verranno sostituite le piante malate, così come verrà rinnovata l’area giochi per bimbi e sarà pure ampliata l’illuminazione.