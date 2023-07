Lavori al quartiere Pace Demolire otto palazzine per 150 appartamenti pronti in meno di tre anni

di Paola Pagnanelli

Una paratia per stabilizzare via Maffeo Pantaleoni, poi via alle demolizioni delle otto torri tra quella strada e via Zorli. L’obiettivo è riuscire ad abbattare le palazzine entro l’inizio della scuola, e di consegnare poi i nuovi 150 appartamenti per 500 persone entro la fine del 2025. "Ci sono otto torri con due piani sottostrada – spiega l’assessore Silvano Iommi -. Le passerelle per raggiungere i palazzi fanno anche da pontone alla strada, per questo c’era il rischio che, togliendole, ci fossero problemi alla strada". Questa preoccupazione aveva fermato le procedure, anche perché l’Ufficio speciale per la ricostruzione non era così convinto di questo eventuale danno. Ora invece, grazie all’intervento del commissario alla ricostruzione Guido Castelli, è stato superato l’impasse, con un documento che riguarda privati, Usr e Comune, colmando le lacune delle precedenti ordinanze, e dando il via "all’intervento più grande di tutto il cratere sismico, per l’edilizia privata - prosegue l’assessore Iommi -. La paratia profonda sarà a carico dei 4 supercondomini, lungo un fronte di 200 metri in via Pantaleoni, la parte superiore a carico dell’Usr, che però consentirà ai frontisti di realizzarla. Il Comune ha già concesso il diritto di superficie ai privati per i lavori, e alla fine farà il collaudo dell’opera che poi tornerà al Comune. Ora mancano il decreto di finanziamento e il rilascio del permesso a costruire".

L’intervento è consistente e complesso. "Ci sono due grandi condomini, in 4 blocchi e otto torri. Il fronte è di 200 metri, con un forte dislivello tra le vie Pantaleoni e Zorli. La demolizione all’inizio si fermerà al piano strada di via Pantaleoni, e le macerie faranno da base per le ruspe che realizzeranno la paratia. Fatta quella, si andrà avanti. Gli uffici stanno completando la conformità urbanistica dei 150 appartamenti; stanno ultimando il terzo palazzo, entro fine mese ci saranno tutti i permessi a costruire. Tra luglio e agosto, spero, l’Usr dovrebbe approvare il decreto di finanziamento, per il quale l’accordo firmato lunedì era una premessa essenziale: ci voleva una deroga per un accordo tra pubblico e privato". La procedura deve mettere insieme tutti i proprietari, alcuni hanno venduto, altri sono morti. "Ci sono persino alcuni frustoli degli eredi del costruttore Lattanzi. Stiamo cercando di accelerare per un intervento molto grande, a ridosso di una strada trafficata e stretta. Avevo anche proposto di spostare più indietro di quattro metri le case, ma si temeva che ci volesse troppo tempo. In ogni caso, un pezzo del quartiere Pace sarà riqualificato: tra i palazzi ci sarà una piazzetta, da cui si accederà agli edifici; le passerelle non ci saranno più; saranno rifatte le opere di urbanizzazione e i servizi sotto strada. E 500 persone, sfollate dal 2106, torneranno a casa". Oltre al commissario Castelli, l’assessore Iommi ringrazia "i progettisti, gli ingegneri Paolo Margione, Spernanzoni e Roberto Calcagni, l’architetto Francesco Principi, gli amministratori di condomino che si sono dati da fare, Marco Paolucci e Laura Lorenzini, e poi l’ingegnere Romina Falsi e l’ufficio edilizia privata del Comune, con il dirigente Luchetti, per il grande lavoro svolto".