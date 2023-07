Lavori al sottopasso a tempo di record

Un intervento di manutenzione strutturale è stato completato nei giorni scorsi sul pontino Villa Serra, a Porto Potenza. "La Rete ferroviaria italiana, tramite la direzione operativa infrastrutture territoriale di Ancona, ha provveduto a tempo di record (in soli due giorni) a eseguire i necessari lavori di impermeabilizzazione del sottopasso di Villa Serra, nella parte nord del lungomare Marinai d’Italia – sottolinea il Comune di Potenza Picena in una nota -. Le infiltrazioni di acque piovane avevano creato problemi di gocciolamento diffuso e rovinato l’intonaco all’interno della struttura. La squadra operativa è intervenuta celermente per ripristinare la fruibilità del sottopasso viario di accesso alla spiaggia". "Mi sento di dover ringraziare la direzione di Ancona della Rete ferroviaria italiana per aver accolto in tempi rapidissimi le istanze del Comune - aggiunge il sindaco Noemi Tartabini - una collaborazione concreta e professionale. Nonostante il periodo di alta stagione in cui ci troviamo, i lavori sono stati eseguiti con grande rapidità e con il minimo disagio per cittadini, turisti ed attività commerciali che insistono su quella parte del lungomare di Porto Potenza".

g. g.