Lavori al sottopasso di via Buozzi: cambia la viabilità

Nuovo asfalto nel sottopasso di via Buozzi, modifiche alla viabilità. Lunedì, dalle 8 alle 18, stop al transito in uscita dal centro (direzione est/ovest), con chiusura in prossimità dell’incrocio tra via Buozzi e corso Umberto I. Circolazione invece garantita per i veicoli provenienti da via Cecchetti in ingresso verso piazza XX Settembre (direzione ovest/est).

Il sindaco Fabrizio Ciarapica sottolinea l’importanza di questo intervento: "L’amministrazione è impegnata in un processo di riqualificazione della viabilità cittadina, con l’obiettivo di garantire strade più sicure e funzionali". Nel frattempo, sono in corso i lavori di ampliamento del marciapiede lato est di via Principe di Piemonte. L’asfaltatura della rotatoria del Castellaro, invece, sarà effettuata in orario notturno, per ridurre al minimo le interferenze con il traffico.