Lavori al Tubaldi, altri 12mila euro

Ha appena un anno di vita, ma già ha bisogno di un costoso maquillage per ottenere l’omologazione Fifa Quality Pro. Parliamo del manto in erba artificiale dello stadio "Tubaldi", installato dalla ditta Limonta Sport Srl, con sede a Erba (Como), che allora aveva presentato la miglior offerta con un ribasso d’asta del 7,45%, per un importo netto di 458.675 euro. L’amministrazione deve provvedere a rinnovare l’omologazione annuale, per la stagione agonistica 202324, dell’impianto sportivo e per questo si rende necessario provvedere ad un intervento puntuale di manutenzione straordinaria del manto in erba sintetica dello stadio, e precisamente – e questo è il linguaggio tecnico scritto nella determina del dirigente dell’ufficio tecnico– alla "pulizia del manto, dissodamento del materiale prestazionale, erpicatura profonda per arieggiare e decompattare l’intaso presente, sistemazione piccole scollature, fornitura e redistribuzione del nuovo materiale prestazionale omologato Lega nazionale dilettanti (Lnd) 100% organico". È la stessa ditta Limonta ad essere affidataria esclusiva del programma manutentivo del manto, e pertanto sarà lei ad occuparsi della manutenzione necessaria compresa la fornitura e posa in opera dell’eventuale nuovo materiale. A pagare naturalmente è il Comune e la spesa lorda è stata quantificata in 12.078 euro.