Lavori al via per l’impianto coperto

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo coperto in via San Costantino, in prossimità del palazzetto dello sport Eurosuole Forum ed ex Fiera, ricavato all’interno di un immobile di proprietà comunale e che attualmente si trova allo stato grezzo.

Ad aggiudicarsi i lavori, a seguito della gara d’appalto, è stata l’azienda “MaMi Costruzioni” di Roma, che ha applicato un ribasso del 24,26% e che dovrà consegnare l’opera al Comune entro 198 giorni. L’impianto sportivo ha un costo di un milione e 400 mila euro, di questi, 700 mila euro sono stanziati dal Governo sulla base del bando Sport e Periferie cui l’Amministrazione ha partecipato. L’edificio ha una superficie coperta di circa 890 mq e si sviluppa su di un solo piano fuori terra. La palestra sarà suddivisa in due aree funzionali adiacenti tra di loro: una zona est di 215 mq e una zona ovest di 180 mq per consentire lo svolgimento delle discipline di judo e karate. Sarà ricavata anche un’area amministrativa per il personale di gestione. "Attualmente i lavori sono in corso – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Ermanno Carassai (nella foto) – e si è già provveduto alla predisposizione delle opere impiantistiche. Entro questo mese verrà portata a compimento la struttura della copertura mediante la posa in opera di un tegolo del tipo “Y”, con isolamento e guaina, e successivamente dovranno essere poste in opera le tamponature perimetrali e le opere di suddivisione interna".