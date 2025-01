"Lavori al via: sarà un anno importantissimo"

A sette mesi dall’elezione, il sindaco di Cingoli Michele Vittori fa un bilancio amministrativo.

Sindaco, stimoli nuovi dall’elezione?

"Stimoli che la soddisfazione induce a reiterare: sono stati premiati gli impegni e il lavoro della squadra che devo ringraziare per la costante collaborazione".

Quali prospettive contrappuntano il raccordo tra l’attività del precedente quinquennio e di questo avviato?

"Il 2025 si annuncia importantissimo per Cingoli: dovremo avere la riapertura della cattedrale chiusa per danni sismici, e della pinacoteca. Prossimamente riceverà ulteriori attenzioni il massimo intervento effettuato sulla viabilità, sono in cantiere la costruzione di loculi cimiteriali e la sistemazione di alcuni cimiteri, il grande passo in avanti compiuto per la costruzione della casa di riposo è propulsivo, la sistemazione del giardino dell’archivio fa parte della fruizione degli spazi culturali, Villa Torre avrà la nuova scuola dell’infanzia. Poi è in cantiere la progettazione delle opere da realizzare con i 13 milioni e mezzo di euro che siamo riusciti a ottenere".

Per la casa di riposo ci sono cinque milioni e 200mila euro: è pensabile che, con gli aumenti dei costi, l’importo non sia sufficiente?

"Abbiamo approvato la variante urbanistica, quindi la situazione è definita. Occorrerà integrare l’importo? C’impegneremo per provvedere: i problemi non sono fatti per essere risolti?"

Altra opera rilevante, il polo scolastico per l’alberghiero e il liceo. A che punto è la progettazione in Provincia?

"Abbiamo acquistato l’area per il complesso e approvato la variante. Il Comune ha fatto la sua parte, ora massima attenzione verso l’accelerazione dell’obbligo che spetta a chi deve stringere i tempi".

L’unico distributore di benzina del capoluogo è attivo con il self-service, la contingenza causa lamentele, il gestore è stato a lungo malato...

"... e purtroppo è dolorosamente deceduto. Abbiamo chiesto all’azienda proprietaria di adottare una soluzione nel più breve tempo possibile anche per l’adeguamento della struttura".

E per la discarica di Fosso Mabiglia che dovrebbe essere ampliata? La scelta del nuovo sito è ancora di là da venire.

"Tenendo presente che per lo smaltimento dei rifiuti Cingoli ha già dato, e molto, la nostra posizione è sempre la stessa: prima che siano effettuati interventi su Fosso Mabiglia, abbiamo chiesto che sia individuato il sito che la sostituirà".

Gianfilippo Centanni