Lavori al viadotto. Valnerina chiusa per due mesi

Sulla strada regionale 209 Valnerina, Anas ha avviato i lavori di risanamento del viadotto Fosso delle Rote a Visso, per circa 1,5 milioni di euro. Da lunedì è necessaria la chiusura provvisoria della strada. Il traffico sarà deviato sulla viabilità provinciale. I mezzi da Visso verso Muccia saranno deviati sulla provinciale 66 di Macereto al bivio per Cupi/Aschio con rientro in corrispondenza del bivio per Appennino. Viceversa, il traffico da Muccia sarà deviato al bivio per Appennino e rientrerà sulla strada 209 in corrispondenza del bivio per Cupi/Aschio. Il completamento di questa fase è previsto entro il 29 novembre.