Lavori alla casa di riposo: "Sono la nostra priorità"

Disservizi dei bagni pubblici e avvio della stagione termale sono stati tra gli argomenti trattati nella prima parte del Consiglio comunale di ieri, a Tolentino. La seduta si è aperta con il sindaco Mauro Sclavi che ha annunciato la riapertura del Castello della Rancia, con i relativi musei, a metà maggio. "Sarà riconsegnata al pubblico anche la pista ciclabile dei Pianibianchi, con l’illuminazione notturna a led – ha aggiunto -. Completati i lavori anche per il cimitero di Paterno". E ha sottolineato che l’ex vescovo titolare di Tolentino (così nominato da Papa Francesco l’11 febbraio 2023), il cardinale Rolandas Makrickas, a cui il Pontefice ha dato istruzioni precise per il suo ultimo viaggio terreno, sarà presente al Conclave. Quindi il Consiglio è entrato nel vivo. Il primo cittadino, in risposta all’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Francesco Pio Colosi (Fratelli d’Italia) sui bagni pubblici chiusi, tra cui via Cesare Battisti, piazzale Gabrielli, via Roma, ha spiegato: "Si tratta di una problematica segnalata anche da diversi cittadini. Il tema è sentito, avevamo fatto una ricognizione nell’agosto 2022. Per ora abbiamo riaperto solo quello di viale Giovanni XXIII, di fronte al campetto, che sarà abbellito dai writers, e abbiamo rimesso a posto quello del parcheggio Filzi. Siamo manchevoli su questo fronte ma alcuni bagni, come quelli di via Roma vicino all’Assm, sono stati anche oggetto di atti vandalici, così come al Parco Isola d’Istria. Per un bagno prefabbricato sono necessari 6-8mila euro e ne servirebbero almeno 4-5. L’impegno di spesa non è da poco". Con l’occasione ha anche annunciato che l’ascensore pubblico in via Roma, su cui si sta effettuando un controllo venticinquennale, riaprirà i primi di maggio. "La risposta non può essere sempre che i soldi non ci sono", ha detto Colosi al sindaco. "Ora la priorità sono i lavori alla casa di riposo – ha replicato quest’ultimo –, per cui abbiamo stanziato 500mila euro". In risposta ai consiglieri di minoranza Silvia Luconi (Fratelli d’Italia) e Massimo D’Este (Tolentino Città Aperta) sulle Terme Santa Lucia, il sindaco ha confermato l’avvio della stagione termale per metà giugno: "La ditta sta ultimando le finiture interne nello stabilimento storico, il corpo centrale. I lavori procedono secondo cronoprogramma. I lavoratori stagionali riprenderanno la loro attività come negli anni passati". Il consigliere del gruppo misto Antonio Trombetta ha evidenziato la presenza di cartelli abusivi in contrada Le Grazie e contrada Rotondo. Per quanto riguarda la risposta del sindaco sul Cosmari, D’Este non si è detto soddisfatto: "Si resta sempre sul vago, senza mai una soluzione per affrontare il problema. E questo ricade sulle tasche dei cittadini". Si è proceduto quindi all’approvazione del conto consuntivo 2024.