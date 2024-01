Lavori alla cattedrale dopo i danni del sisma. Si parte col cantiere

Realizzate le premesse nel piazzale Zucconi con il montaggio dell’armatura sulla facciata dello slargo e la conclusione dell’impegno per il posizionamento della gru con base e prolungamento sulla stessa area, la prossima settimana inizieranno i lavori per la sistemazione della rinascimentale chiesa cattedrale di Cingoli, dedicata a Santa Maria Assunta e chiusa al culto dal sisma del 2016. Già dall’interno del tempio sono state sgomberate le pregevoli opere e quant’altro, con adeguata e diversa sistemazione provvisoria. Abbastanza impegnativa, per l’amministrazione comunale proprietaria della chiesa con il laterale edificio per il clero è stata la procedura espletata per fruire dai fondi sisma l’occorrente importo di 1.200.000 euro. Quindi ora si eseguiranno i previsti lavori finalizzati all’attuazione di questo cronoprogramma: manutenzione e restauro, riqualificazione, risanamento conservativo, consolidamento delle fondazioni, dotazione dei vari impianti. Quello relativo all’illuminazione, renderà particolarmente suggestiva la visione dell’interno della Cattedrale, in particolare l’ammirazione del catino dell’abside, decorato nel 1938 dal pittore cingolano Donatello Stefanucci (1896-1987): al centro spicca la Vergine Assunta, ai lati sono stati dipinti i santi protettori Esuperanzio e Sperandia, seguiti dalla confraternita dei "Dodici del Santissimo Sacramento".

Gianfilippo Centanni