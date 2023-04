"Lavori alla delegazione comunale, mercoledì parte l’ultimo step"

Ripartirà mercoledì l’ultimo step dei lavori previsti alla delegazione comunale di Porto Potenza, che prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di un ascensore e servizi igienici accessibili, e il rifacimento degli impianti e delle finiture interne. A darne notizia è l’assessore ai Lavori pubblici, Luisa Isidori, dopo le recenti polemiche del Pd locale. "Non pensavamo davvero di dover spiegare ad ex amministratori di lunga data i tanti passaggi tecnici e burocratici – ribatte la Isidori –. Per il cantiere è stato necessario interpellare per più di una volta gli enti sovraordinati, attendendo il rilascio dei documenti necessari al proseguo del cantiere. Questo tralasciando le altre problematiche relative a costi, materiali. Ci teniamo a sottolineare che nessun servizio alla cittadinanza è mai stato sospeso a causa del cantiere. La nuova delegazione comunale è un’opera che verrà presto consegnata, con spazi sicuri e accessibili". Oltre a ciò, l’assessore Isidori fa il punto sui cantieri in città: "Avvieremo i lavori per Porta Galiziano e Fonte di Galiziano. Sono state affidate tutte le nove progettazioni per i cantieri finanziati con i 5 milioni di euro della Rigenerazione urbana. Anche l’edilizia scolastica non si ferma, con il completamento del primo step di riqualificazione del blocco di più recente costruzione della scuola dell’infanzia Coloramondo e la progettazione della demolizione e ricostruzione del secondo blocco". Ma intanto il Pd cittadino torna ad avanzare critiche. "La lunga vicenda del bando per la Rigenerazione urbana ci racconta come l’assenza di una chiara visione sul futuro possa trasformare un’enorme opportunità in una catastrofe amministrativa – scrivono i dem in una nota –. Il primo errore è stato senza dubbio quello di frazionare i 5 milioni di euro in nove progetti: ciò significa nove incarichi di progettazione da affidare, nove pratiche da seguire, nove imprese da selezionare, nove cantieri da monitorare. Insomma una dispersione enorme di energie, una folle corsa contro il tempo. Molto meglio sarebbe stato scegliere di destinare i 5 milioni a due, massimo tre progetti. Un altro grave errore sta nella valutazione delle priorità, a nostro avviso completamente sbagliate. In quale altro modo potrebbe essere infatti definita la scelta di investire la parte più cospicua delle risorse destinate al capoluogo per realizzare un ascensore vetrato all’interno della Torre Civica?"