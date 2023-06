Lavori alla diga del lago delle Grazie per tornare presto alla normalità

Operatori specializzati a lavoro, ieri, per risolvere il problema alla diga del lago delle Grazie, a Tolentino. Mercoledì l’Assm aveva dovuto aprire la paratoia per l’arrivo di una piena ma un grande tronco con le radici aveva impedito la richiusura. E in poche ore il lago si era svuotato lasciando il posto a una distesa di melma. Ieri è stata interrotta la fuoriuscita di acqua con l’installazione di panconi (barre di metallo) calati con la gru, mentre specialisti sono scesi lateralmente per verificare la situazione della griglia, ostruita da vari materiali. Un’operazione durata diverse ore. L’intervento si è concentrato su questa ostruzione parziale della griglia, che altrimenti avrebbe creato problemi di funzionamento della centrale. Ora si procederà a un graduale riempimento del lago e alla successiva riattivazione della turbina per la produzione di energia elettrica da parte dell’Assm. Ieri è stata riaperta anche la strada in via Piersanti Mattarella. Oggi la situazione dovrebbe tornare alla normalità.