Lavori alla galleria delle Fonti: "Spese e tempistiche lievitate"

"Non voglio entrare nella polemica dell’utilità o meno dei lavori pubblici che si stanno svolgendo a Macerata in questi giorni, ma è bene che la cittadinanza venga informata sui reali costi relativi alla galleria delle Fonti, per la quale a maggio l’assessore Marchiori comunicava il costo complessivo dell’intervento in 130.000 euro e la fine dei lavori per il 25 agosto". Queste le parole di Andrea Perticarari, consigliere del Pd, in merito ai costi e ai tempi di realizzazione della galleria delle Fonti.

E continua: "Sempre a maggio, non veniva data alcuna notizia sui costi di realizzazione del sottopasso per la pista ciclabile che dovrebbe collegare la gabbetta al centro cittadino/zona giardini diaz. Per la galleria, l’amministrazione quantificava in 130.000 euro i lavori di "sostituzione dei corpi illuminanti". La relativa ordinanza per la viabilità emessa il 9 giugno prevedeva quale data di fine lavori il 25 agosto. Ma, senza pubblicizzare la cosa, in data 9 agosto la Giunta deliberava l’approvazione di lavori di "manutenzione straordinaria" sulla galleria per ulteriori 65.000 euro, arrivando così a un totale di 195.000 euro (sempre senza tener conto del sottopasso). È emersa poi, a seguito di verifiche, la necessità di "ulteriori interventi in quanto alcuni impianti di sicurezza non sono funzionanti (telecamere, PLC, condizionatori) e il verde agli ingressi non consente la piena visibilità con rischio anche d’incendi": ecco che si aggiunge una spesa ulteriore di circa 100.000 euro. Il totale è quindi di quasi 300.000 euro, più del doppio della cifra iniziale sbandierata".

Questi i "colpi di scena", come definiti dallo stesso Perticarari, dei lavori legati alla galleria. Conclude il consigliere: "Nel mezzo l’ulteriore ordinanza per il traffico, che formalizzava la previsione della fine dei lavori per il 10 settembre prossimo, il giorno prima dell’inizio dell’anno scolastico. La speranza è che almeno questo dato sia rispettato, visto che ormai è certo che sul costo delle opere il non detto vale circa 170.00 euro".