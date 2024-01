Lavori alla rete del gas, cambia la viabilità

Nuova ordinanza della polizia locale per regolamentare temporaneamente la circolazione stradale e consentire l’esecuzione di lavori urgenti di spostamento dell’infrastruttura di distribuzione di gas naturale in via Maffeo Pantaleoni a Macerata. L’ordinanza, che è entrata in vigore ieri e resterà valida fino al 9 febbraio, con orario 0–24 prevede: in via Maffeo Pantaleoni divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto interessato dal deposito cantiere stradale; in via Maffeo Pantaleoni nel tratto interessato dai lavori divieto di sosta con rimozione coatta dal civico 77 al civico 111, eccetto veicoli impresa, istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico temporaneo e limite massimo di velocità 30 a chilometri orari.

re. ma.