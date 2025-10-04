Lavori alla rete del metano. Ecco come cambia la viabilità

Partiranno la prossima settimana i lavori di posa in opera delle tubazioni, sostituzione e adeguamento della rete del gas metano che interesseranno le zone si Sant’Anna e Santa Maria, a Corridonia. L’intervento, progettato e commissionato da Italgas, prevede la realizzazione del nuovo gruppo di riduzione finale digitalizzato (Grfd) e utilizza soluzioni finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente e della sua integrità.

"L’area cantiere è già allestita nel parcheggio in prossimità di via Verdi al di sotto del piazzale Enaoli – ha spiegato la sindaca Giuliana Giampaoli (foto) –. Il tratto interessato ai lavori di adeguamento della linea parte dal parcheggio, a risalire e attraversare piazzale Enaoli, per poi proseguire lungo via Sant’Anna fino al semaforo e via Santa Maria fino a raggiungere il primo tratto di viale Italia. Nel periodo in cui i lavori si sposteranno lungo la provinciale sul lato Ipsia, nel tratto di via Sant’Anna sarà istituito il senso unico di marcia alternato. Il completamento delle opere è previsto entro il 5 dicembre. Assicuriamo il massimo impegno di tutti i soggetti coinvolti per ridurre il più possibile gli inevitabili disagi. Si tratta di un intervento importante di ammodernamento della rete".

Diego Pierluigi