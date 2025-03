Lavori alla rete elettrica, stop alla corrente a Colleverde e Santa Croce

Oggi e domani Enel effettuerà lavori alla rete elettrica tra Colleverde e Santa Croce. In queste zone oggi la corrente mancherà dalle 9.30 alle 12.30, mentre domani dalle 12 alle 18. I tecnici dell’azienda elettrica procederanno alla sostituzione della componentistica elettromeccanica, attraverso l’installazione di nuovi sezionatori di linea, più resistenti ed efficienti, e l’installazione di nuove apparecchiature motorizzate, dotate delle migliori innovazioni tecnologiche, utili a completare l’automatizzazione della porzione di rete elettrica. "In tal modo – dicono da Enel – sarà possibile garantire una migliore qualità e continuità del servizio. I lavori sono inoltre necessari per prevenire guasti il cui ripristino richiederebbe più tempo".