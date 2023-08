"Lavori alla rotatoria un’esigenza per la città"

di Giorgio Giannaccini

Ha destato molta curiosità, ma anche qualche lamentela, l’inizio dei lavori per mettere a nuovo la fontana che si trova di fronte all’hotel Mondial, nella rotatoria tra viale Europa e corso Matteotti, a Porto Recanati. Ieri mattina, dopo le 8, gli operai del Comune hanno dato il via all’intervento, rimuovendo il vecchio tappetino d’erba sintetica. E nei prossimi giorni provvederanno al rifacimento della pavimentazione, che sarà decorata con delle mattonelle, e poi saranno sostituiti il quadro elettrico e le due pompe idriche, da tempo danneggiate. In totale, l’intervento ammonta a 10mila euro e l’obiettivo è di terminare i lavori entro Ferragosto. Ma ciò ha presto creato un po’ di malumore. Ad esempio, una villeggiante si è rivolta ai dipendenti comunali, palesando il proprio malcontento per via dei rumori iniziati già in mattinata. Non solo, ha avuto da ridire pure l’ex vicesindaco, Rosalba Ubaldi. "In Consiglio comunale è stato fatto passare questo intervento per una manutenzione ordinaria, quando in realtà è straordinaria – commenta Ubaldi –. E fino a martedì sera non c’era traccia sull’albo pretorio della determina. Comunque, non si fanno lavori del genere a inizio agosto, soprattutto davanti a uno dei pochi alberghi. Così si mettono in difficoltà gli operatori turistici e non si offre un’immagine decorosa della città. L’intervento doveva svolto da settembre in poi. Questa è la solita mancanza di programmazione dell’assessore ai Lavori Pubblici, Lorenzo Riccetti, e del suo ufficio. Un risultato disastroso, come le palme non potate in centro". Tuttavia, il sindaco Andrea Michelini ha presto ribattuto, spiegando i motivi dei lavori. "La fontana era in pessimo stato di conservazione – osserva il primo cittadino portorecanatese –. Una pompa idrica era completamente bruciata, l’altra invece era talmente ossidata che appena si è cercato di ripristinarla ha incominciato a emanare fumo, non partendo più. Per quanto riguarda il quadro elettrico, è ormai andato. La fontana era un ricettacolo di sporco e la puzza che emanava era dovuta alla presenza di acqua stagnante, segnalata da più persone. Insomma, uno spettacolo indecoroso presente su una rotatoria al centro del paese. Gli uffici non si fermano e lavorano anche in estate, e di inverni così la fontana ne ha passati tanti. Specifico poi che si tratta di una manutenzione straordinaria e tra l’altro lavori del genere in 10 giorni si avviano e si concludono, non c’è nessun disagio per la viabilità. Forse la Ubaldi si è scordata che asfaltò corso Matteotti in pieno luglio".