Lavori alla Sala Gigli, gestione ancora incerta

È tempo di ciak e di cavi elettrici per la sala Cinema Gigli di Recanati, che si prepara a tornare operativa dopo mesi di silenzi e scintille.

È infatti iniziato in questi giorni l’intervento di messa a norma dell’impianto elettrico, indispensabile per la sua riapertura: un lavoro rimandato troppo a lungo, tanto che oggi la sala si trova ancora collegata all’impianto di un locale di ristorazione – chiuso da tempo – con cui condivideva lo stesso quadro elettrico. In un’interrogazione congiunta, i gruppi Partito democratico e Recanati Insieme hanno ricordato i numeri incoraggianti della passata stagione: oltre 8mila spettatori in 8 mesi, 84 film proiettati e ben 212 proiezioni tra prime visioni, animazione, cult storici e incontri a tema. Un successo frutto della collaborazione tra il Comune, il Circolo del Cinema e realtà locali come Alpha Studio, che avevano restituito alla città un presidio culturale vivo e partecipato. Con l’estate, però, – denunciano i consiglieri – è calato il sipario. Secondo quanto riportano, la nuova amministrazione avrebbe deciso di non effettuare i piccoli lavori di manutenzione necessari "impedendo di fatto la ripresa delle proiezioni". Solo con il bilancio 2025-2027 sono stati previsti i fondi necessari, ma da allora – si legge nell’interrogazione – "non si sono avute più notizie certe sulla riapertura della sala".

Ora, però, qualcosa si muove: i lavori per l’adeguamento del sistema antincendio e degli impianti sono stati finalmente affidati. A occuparsene sarà una ditta di Tolentino per un importo di 27.243 euro, mentre i quadri elettrici e il materiale tecnico arriveranno da Corridonia, per un valore di 15.886 euro. Ci si chiede, però, come abbia fatto a lavorare la sala Gigli nella passata amministrazione Bravi senza questi lavori? Resta, inoltre, da capire come verrà gestito il cinema una volta completati gli interventi. L’idea dell’amministrazione è chiara: affidare la gestione con un canone non oneroso, ma con la condizione che tutte le spese – anche le utenze – siano a carico del nuovo gestore. Un cambio netto rispetto al passato, quando il Comune contribuiva anche al pagamento delle bollette. L’obiettivo è attrarre realtà interessate a rendere il cinema sostenibile.

Nel frattempo, comunque, le opposizioni incalzano: "Ulteriori ritardi – si legge nell’interrogazione – rischiano seriamente di compromettere la prosecuzione di un’esperienza cinematografica di qualità". E nel frattempo? L’ipotesi di aprire in estate resta sul tavolo, magari partendo proprio da una rassegna di cinema all’aperto. Per l’assessore alla cultura e commercio Ettore Pelati, l’unica data plausibile a oggi rimane quella autunnale per l’inizio della nuova stagione, anche perché deve ancor partire il bando per l’affidamento della gestione della sala.

Asterio Tubaldi