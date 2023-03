Lavori alla scuola Coloramondo tra piano energia e demolizioni

Doppio cantiere nella scuola materna Coloramondo di Porto Potenza Picena, e cioè il plesso scolastico che da gennaio 2021 è stato chiuso per problemi di inagibilità. Infatti, in un’ala saranno eseguiti dei lavori di manutenzione ed efficientamento energetico, mentre la porzione più vecchia dell’edificio verrà demolita e poi ricostruita. A darne notizia è stata l’amministrazione comunale di Potenza Picena. "Nei prossimi giorni partiranno ufficialmente i lavori alla scuola materna Coloramondo di Porto Potenza Picena – scrive in un comunicato il Comune –. In particolare, verrà avviata la fase di manutenzione straordinaria e riqualificazione del blocco di più recente costruzione. Il progetto ha un valore complessivo di circa 180mila euro e prevede la rimozione delle parti obsolete dell’edificio, la maggior parte è attualmente in legno, e la sostituzione con materiali più duraturi. Sono inoltre previsti – aggiunge ancora il Comune – dei lavori finalizzati all’efficientamento energetico, tra cui la sostituzione dei corpi illuminanti con punti a led e la realizzazione di nuove strutture frangisole, che aumenteranno l’ombreggiamento delle vetrate delle aule con notevole risparmio del condizionamento estivo. A completamento dei lavori, che avranno durata di qualche mese, la segreteria dell’istituto comprensivo "Raffaello Sanzio", attualmente ubicata nell’edificio che ospitava la scuola media, verrà trasferita nella nuova ala della Coloramondo". Ma non solo, perché ci sarà un secondo intervento, che prevede la demolizione e dopo la ricostruzione della porzione più vecchia dell’edificio. L’obiettivo, quindi, è di far tornare gli alunni nel plesso scolastico. "L’altra parte della scuola è oggetto di un progetto di demolizione e ricostruzione dal valore complessivo di circa 3 milioni di euro – prosegue il Comune –. Considerati i rincari che il settore ha subito negli ultimi due anni, è stato necessario richiedere un incremento della somma di partenza. Per questo blocco dunque, i lavori partiranno a seguito del nulla osta al nuovo finanziamento. A completamento di questo secondo cantiere, i bambini della scuola materna che oggi sono all’interno della Fondazione divina provvidenza, potranno tornare nella loro Coloramondo".