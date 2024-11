Lavori alla scuola Grandi, pronti 420mila euro

Trasferiti 420mila euro all’Ufficio speciale ricostruzione, per l’intervento di adeguamento della scuola primaria Grandi di Tolentino. A firmare il decreto è stato il commissario straordinario Guido Castelli. Si tratta del primo acconto per l’opera, che vale in totale 2,1 milioni di euro.

"Le scuole sono un presidio essenziale del territorio e vanno ricostruite con la massima attenzione alle esigenze didattiche, di sicurezza e di sostenibilità ambientale – ha dichiarato Castelli –. A Tolentino, insieme con il sindaco Mauro Sclavi, continuiamo a lavorare per il bene di una comunità studentesca che ha molto sofferto le conseguenze del sisma sulle strutture educative. Ringrazio l’Usr e il presidente della Regione Francesco Acquaroli con cui condivido una visione concreta per il futuro di questo territorio, dove la ricostruzione può e deve essere occasione di sviluppo e innovazione".

L’intervento sulla scuola Grandi di Tolentino è inserito nell’ordinanza speciale 31, che nelle Marche comprende la riparazione di 228 scuole per 722 milioni di euro. Il programma degli istituti per la gestione del post-sisma era stato presentato lo scorso giugno dal primo cittadino in un incontro pubblico. Da settembre i ragazzi delle medie che finora si trovavano al piano terra della Don Bosco hanno iniziato l’anno scolastico agli ex licei, nella struttura conosciuta anche come ex orfanotrofio. Contemporaneamente è partita la progettazione della struttura polifunzionale in zona Pace e quella dell’adeguamento sismico per la Don Bosco. Nessuno spostamento per ora alla Lucatelli: però una volta che sarà terminato il contenitore con quindici aule, sarà trasferita temporaneamente lì (altre otto allo spazio ‘815). In pratica prima di abbattere la Lucatelli, viene costruito l’edificio in zona Pace, una struttura prefabbricata. Anche i lavori alla Grandi partiranno una volta terminato l’adeguamento della Don Bosco. Il plesso Grandi è composto dalla scuola per l’infanzia e dalla primaria, entrambe sotto l’istituto comprensivo Don Bosco.