Lavori alla scuola, la primaria trasloca a palazzo Bonifazi-Corridoni

La scuola primaria Sant’Agostino di Civitanova Alta trasloca a palazzo Bonifazi-Corridoni. Una sede provvisoria, inaugurata comunque dall’amministrazione per consentire i lavori di restauro e consolidamento sismico del vecchio plesso che accoglie dieci classi, per un totale di circa 200 alunni, oltre al personale scolastico e Ata. Presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, gli assessori Ermanno Carassai e Claudio Morresi, la dirigente scolastica Gloria Gradassi, la vicepreside Caterina Marziali, il parroco di Civitanova Alta, insieme a genitori e alunni. "Ci siamo adoperati – ha detto il sindaco – per adattare in tempi brevissimi il palazzo, abbiamo lavorato con impegno per offrire ai bambini un luogo sicuro e dignitoso, consapevoli dell’importanza della scuola come pilastro della comunità". Gradassi ha espresso gratitudine agli amministratori. L’occasione ha visto anche aprire le porte al secondo appuntamento Open day di presentazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2025/2026 ai genitori dei futuri nuovi scritti e di coloro che hanno potuto scoprire i locali ad uso degli alunni già frequentanti.