Lavori alla scuola Sambucheto e nuovo asilo: 400mila euro in più

Quasi 400mila euro di ulteriori fondi a disposizione delle scuole. Nell’ultima seduta del consiglio comunale di Montecassiano, infatti, è stata ratificata la delibera di giunta del 21 marzo con cui si era approvata la variazione di bilancio sia per completare i lavori alla scuola di Sambucheto per 300mila euro destinati ai nuovi arredi, al rifacimento della cucina e ai lavori sulla palestra, che per il completamento dei lavori nell’ex scuola di Vissani con l’aggiunta di altri 65mila euro. "Con la realizzazione di un nuovo asilo nido – spiega l’assessore al Bilancio, Barbara Vecchi – andremo oltre l’obiettivo minimo posto dall’Unione europea e riusciremo a coprire il fabbisogno di circa il 50% dei bambini nella fascia di 0-3 anni, offrendo così l’opportunità di un’educazione e un’assistenza per la prima infanzia. Quest’opera pubblica è stata voluta fortemente dall’amministrazione che ha ottenuto 280mila euro grazie a un bando del Pnrr e, cofinanziata da altri 235mila euro di risorse comunali, si realizzerà la Vissani e contribuirà, insieme ai lavori al piano terra, dove si realizzerà un nuovo centro civico e di aggregazione sociale, a rivitalizzare la frazione". Ma le buone notizie per la frazione arrivano anche dalla Diocesi perché, dopo diversi incontri con il Comune, sono stati trovati i fondi per sistemare e riaprire la chiesa. "Ci piace ricordare come l’amministrazione in questi 9 anni abbia realizzato tre nuovi asili nido poi gestiti in convenzione da soggetti privati", conclude l’assessore. I costi complessivi degli interventi sono: 3,5 milioni di euro per la scuola di Sambucheto e 515mila euro per il nuovo asilo e la sistemazione dell’ex scuola Vissani. Inoltre con l’ultima giunta è stata approvata la variante parziale al Prg che riguarda "la possibilità di eseguire interventi edilizi per gli edifici in zona agricola, tenendo conto delle modificate esigenze della vita familiare anche in funzione della fruibilità degli spazi, dell’illuminazione e salubrità dei locali, introducendo la possibilità di utilizzare anche materiali diversi dai tradizionali".