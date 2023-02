"Lavori alla scuola Sant’Agostino Gli alunni a palazzo Sabatucci"

"Palazzo Sabatucci – già sede storica dell’Istituto tecnico Filippo Corridoni, poi dell’Istituto professionale Bonifazi – potrebbe risultare particolarmente utile per trasferirvi "pro-tempore" le scuole elementari di Sant’Agostino, onde rendere possibile i lavori di ristrutturazione del complesso scolastico medesimo, ospitato da sempre nella struttura conventuale agostiniana". A dirlo è l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai: "Palazzo Sabatucci, infatti, dall’inizio dell’anno scolastico non è stato più utilizzato dalla Provincia per il Bonifazi, che ha preferito accorpare tutte le aule e gli uffici nel complesso di Contrada Asola, costruito negli anni Novanta per l’Itc, ora in grado di contenere studenti di entrambe le scuole". "Per effettuare il trasloco le scuole elementari hanno bisogno di undici aule, per questo come Comune – prosegue Carassai – abbiamo chiesto all’ufficio tecnico della Provincia di poter effettuare un "sopralluogo" quanto prima, onde verificare i metri quadri necessari e gli spazi per la mensa. L’edificio è giocato su tre piani: un seminterrato con palestra, accessibile anche da via San Silvestro oltre che dall’interno, un primo e un secondo piano, con aule spaziose. Se gli spazi di cui ha bisogno la scuola elementare dovessero risultare sufficienti l’operazione sarebbe più facile del previsto, perché basterebbe solo tinteggiare. L’edificio è stato sempre adibito alle scuole, è attrezzato anche con le porte antincendio automatiche previste dai sistemi di sicurezza". Per effettuare i lavori al Sant’Agostino servirebbero "due anni buoni – dice Carassai –. La Regione ha stanziato, con i fondi del terremoto, oltre 3 milioni di euro, che si potrebbero portare a quattro. Adesso occorre che venga aggiornato il cosiddetto "prezzario" a livello regionale, per procedere poi all’appalto, con tutte le procedure di rito". Riguardo palazzo Sabatucci "l’edificio è già di proprietà del Comune. Una volta svolta la funzione di supplenza, per permettere i lavori a Sant’Agostino, potrà essere utilizzato al meglio sempre per le funzioni relative all’istruzione".

Ennio Ercoli