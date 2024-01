Lavori alla stazione: edicola spostata di fronte al primo binario

Nuova collocazione per l’edicola alla stazione ferroviaria. Per via dei lavori di ristrutturazione nin corso, l’edicola ha dovuto traslocare dalla sede storica, il locale che si affaccia sulla piazza XXV Aprile. Ora si trova sull’altro lato, di fronte al primo binario, in prossimità del cancello verde con il sottopasso per i binari. Lo spostamento è provvisorio, dovrebbe durare solamente per due o tre mesi, fino alla fine dei lavori, poi l’edicola tornerà nella sua sede solita. Anche nella nuova collocazione l’attività garantirà tutti i servizi ai clienti: oltre alla rivendita di giornali e riviste si potranno fare pagamenti, ricariche, Money transfer, corriere espresso e servizi bancari Mooney. Il titolare, Fabrizio Compagnucci, ha voluto rendere noto il trasferimento momentaneo per agevolare i tanti clienti della sua attività.