Lavori all’Accademia. Un milione dall’Usr

Procedono i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’Accademia delle Belle Arti. È stato trasferito un acconto pari a un milione per i lavori dell’importante struttura che fanno parte del totale previsto che è di circa 6,5 milioni. L’intervento fa parte dell’ordinanza speciale numero 31 del 31 dicembre 2021. "Si tratta di un importante intervento per recuperare, anche dal punto di vista energetico, uno dei gioielli storici e culturali di Macerata. Un centro fondamentale per le arti e per la storia della città – dichiara il commissario alla ricostruzione Guido Castelli –. Con questo nuovo trasferimento confermiamo ulteriormente che la ricostruzione ha cambiato passo. C’è grande sinergia istituzionale con il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’ufficio ricostruzione e il sindaco Sandro Parcaroli. Solo se siamo tutti insieme riusciremo a raggiungere questi grandi obiettivi".