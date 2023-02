Lavori all’acquedotto, stop all’erogazione

Per l’esecuzione di un intervento di riparazione dell’acquedotto Collattoni, che alimenta la città di Camerino, da eseguire nel territorio di Pieve Torina, mercoledì ci sarà l’interruzione dell’erogazione diretta del servizio di distribuzione acqua potabile. Questo dalle 8.30 alle 20 e comunque fino alla fine dei lavori. In caso di condizioni meteo avverse, l’intervento sarà posticipato alla giornata successiva o, in caso di impossibilità, nello stesso giorno della settimana successiva. Essendo l’acquedotto di Collattoni la principale adduttrice dell’acqua potabile di Camerino, l’interruzione interesserà la zona del centro urbano e della maggior parte delle frazioni. L’Assm, gestore del servizio idrico, al fine di limitare i disagi, chiede agli utenti di ridurre per quanto possibile il consumo di acqua potabile negli orari indicati e di utilizzare i serbatoi di accumulo.