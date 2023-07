Lavori all’asilo nido ’La Lumachina’: "Così ci saranno 17 posti in più"

Nell’ambito dell’emergenza asili è stato approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo per l’ampliamento del nido ‘La Lumachina’ in via Grazia Deledda. Si tratta di un intervento che pesa sul bilancio di Palazzo Sforza per un costo totale di 114.000 euro, comprese le spese per l’adeguamento alla normativa antincendio. I lavori comportano l’accorpamento di un’aula scolastica della adiacente scuola Mestica di via Quasimodo a favore del nido comunale e consentiranno un aumento di 17 posti, sui 23 esistenti, per una capienza totale di 40 bambini, oltre al personale scolastico. Il che permetterà di rispondere, in parte, al caos che un mese fa ha generato la decisione del Comune di chiudere due nidi per iniziare i lavori di ristrutturazione legati alla progettazione del Pnrr senza offrire una alternativa alle famiglie che perdevano il posto per i loro figli. Per il sindaco il progetto "consente, soprattutto in questo momento, di reperire ulteriori spazi per ospitare i bambini".

Fabrizio Ciarapica ricorda inoltre che "grazie ai fondi Pnrr Civitanova ha ottenuto finanziamenti per realizzare due asili ex novo e ristrutturarne altrettanti". In merito all’emergenza per la chiusura dei due nidi comunali interessati dai lavori, i bambini che erano iscritti al Grillo Parlante verranno accolti in un’ala inutilizzata della scuola Don Bosco, dove sono stati reperiti 25 posti, mentre i bambini del Cavalluccio Marino di Via Regina Elena verranno trasferiti in locali della casa studenti-anziani. E’ però corsa contro il tempo perché l’adeguamento delle due strutture, che necessitano entrambe di lavori per poter diventare sedi di asili, deve concludersi entro fine estate per consentire al Comune di farsi trovare pronto agli inizi di settembre per offrire alle famiglie le alternative promesse.