Lavori alle Monachette. Via libera dalla Regione

La trasformazione dell’ex convento delle Monachette in residenza per studenti universitari si avvicina passo dopo passo. È di questi giorni, infatti, il via libera al progetto anche da parte della giunta regionale che ha approvato la delibera del Consiglio di amministrazione dell’Erdis Marche, del 29 gennaio scorso, avente appunto ad oggetto l’acquisto dell’ex convento di via Armaroli. Per l’edificio, inagibile dopo il sisma del 2016, è previsto un intervento di restauro e risanamento conservativo, con miglioramento sismico e riqualificazione energetica interamente finanziato, per oltre 8 milioni di euro dal Ministero dell’Università e della ricerca, a cui si sono aggiunti ulteriori 3,9 milioni da parte dell’Ufficio ricostruzione per garantire il completamento dei lavori.

L’ex convento verrà trasformato in residenza universitaria con 91 nuovi posti letto, distribuiti in 27 camere doppie e 37 camere singole. Non mancheranno anche spazi comuni, quali una biblioteca e una sala studio, nonché una sala polifunzionale per la preparazione e consumazione dei pasti da parte degli studenti. Il giardino interno, piccolo gioiellino nascosto dalle mura del convento e utilizzato dalle Monachette per la coltivazione di piante medicinali, verrà ripristinato per donare agli ospiti una zona verde in pieno centro storico.

I tempi di realizzazione del progetto non saranno brevi, ma poi la nuova struttura recettiva si andrà ad aggiungere allo studentato "Bartolo da Sassoferrato" in viale Don Bosco, inaugurato dall’Erdis il 5 ottobre scorso che ha 48 posti letti; al Montessori, aperto nel 2021 che può ospitare fino a 71 studenti e all’ex hotel Claudiani, sempre in centro storico, che ha 66 posti letto.