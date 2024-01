Lavori alle Poste, gli uffici si spostano nel container

Lavori all’ufficio postale. L’amministrazione autorizza l’occupazione del parcheggio della palestra ex Gil per tutta la durata dei lavori. Le opere sono necessarie ad attivare gli sportelli del Piano nazionale Polis, dedicati ad alcuni servizi della pubblica amministrazione. Nel parcheggio verrà installato anche un container ad uso ufficio postale provvisorio. Obiettivo del progetto Polis è di dotare gli uffici postali di nuove tecnologie e strumenti idonei a consentire, 24 ore su 24, una fruizione completa, veloce, agevole e digitale dei servizi relativi a: documenti di identità, certificati anagrafici, certificati giudiziari, certificati previdenziali, servizi alle regioni e altre tipologie come, ad esempio, l’esonero o l’esenzione del canone Rai. Il nuovo ufficio postale di via Gorgonero, dopo i lavori, determinerà secondo il piano di Poste Italiane un’accelerazione della trasformazione verso il digitale del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.

Inoltre la nuova struttura, grazie al progetto "Spazi per l’Italia", offrirà una sede alla rete nazionale di spazi per il coworking e la formazione con una presenza capillare sul territorio. L’obiettivo è di realizzare la rete di coworking più diffusa, digitalizzata, accessibile e immediatamente disponibile del Paese: postazioni di lavoro, spazi di riunione, servizi condivisi, aree dedicate a eventi e formazione la cui fruizione sarà aperta ai privati, alle aziende e alla pubblica amministrazione, università, centri di ricerca con i quali potranno essere definite apposite convenzioni di servizio per rispondere al meglio alle esigenze e alle vocazioni di ciascun territorio