Lavori alle strade dopo il maltempo

Le strade recanatesi danneggiate dall’emergenza maltempo del 19 settembre saranno rimesse in sicurezza nel più breve tempo possibile. La giunta ha già deliberato uno stanziamento di 105mila euro per i piani di intervento prioritari sulle strade, dopo la capillare operazione di ricognizione all’indomani dell’evento calamitoso. Soddisfazione da parte del sindaco Emanuele Pepa, che ha ritenuto urgente l’azione di ripristino della normalità. I lavori partiranno dalle prossime settimane, per concludersi intorno a fine dell’anno. "Abbiamo effettuato una ricognizione sui 25 chilometri di rete viaria danneggiati e sono state stilate le priorità – spiega l’assessore ai lavori pubblici Roberto Bartomeoli –. Interverremo con un piano a due stadi: in primis gli interventi urgenti; poi da qui a fine anno un ulteriore stanziamento per altri lavori".

A fare le spese del maltempo erano state soprattutto le strade periferiche e rurali, con pavimentazione a ciottoli e non asfaltate, a Chiarino, Bagnolo, Montefiore e Santa Croce. "Il costo complessivo dei danni è stato valutato in 620mila euro circa, di cui 105mila destinati alle priorità – spiega l’assessore al bilancio Sabrina Bertini –. Poi prevediamo di stanziare ulteriori 200mila euro".